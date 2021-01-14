На Урале участкового подозревают в разглашении информации о ВИЧ-статусе

Предполагается, что Шестаков рассказал своей тещи, работающей в детском саду, что другая сотрудница живет с мужчиной, который болеет ВИЧ-инфекцией, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Слухи о воспитательнице, живущей с мужчиной больным неизлечимым вирусом, моментально разнеслись по небольшому поселку,отметил инсайдер.
В результате следственный отдел СК по городу Алапаевск завел на участкового уголовное дело по статье 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело по той же статье возбудили и в отношении его тещи.
По словам адвоката полицейского, мужчину оговорили из-за кадровых перестановок в детском саду. Адвокат рассказала, что одна из свидетельниц планировала занять место завхоза, которое было закреплено за тещей участкового. Также адвокат отметила роль мужчины, чей диагноз стал известен:
Вячеслав оформил на него протокол за употребление наркотиков.
В скором времени в суде начнут рассматривать документы по делу участкового.
Напомним, в марте 2020 года в Тугулымском районном суде Свердловской области были рассекречены ВИЧ-статус и тайна усыновления троих детей.