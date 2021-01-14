На Урале участкового подозревают в разглашении информации о ВИЧ-статусе

В результате следственный отдел СК по городу Алапаевск завел на участкового уголовное дело по статье 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело по той же статье возбудили и в отношении его тещи.