На Урале участкового подозревают в разглашении информации о ВИЧ-статусе

В поселке Асбестовский на участкового полиции Вячеслава Шестакова было заведено уголовное дело из-за того, что его подозревают в разглашении личной информации.

Предполагается, что Шестаков рассказал своей тещи, работающей в детском саду, что другая сотрудница живет с мужчиной, который болеет ВИЧ-инфекцией, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Слухи о воспитательнице, живущей с мужчиной больным неизлечимым вирусом, моментально разнеслись по небольшому поселку,отметил инсайдер. В результате следственный отдел СК по городу Алапаевск завел на участкового уголовное дело по статье 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело по той же статье возбудили и в отношении его тещи. По словам адвоката полицейского, мужчину оговорили из-за кадровых перестановок в детском саду. Адвокат рассказала, что одна из свидетельниц планировала занять место завхоза, которое было закреплено за тещей участкового. Также адвокат отметила роль мужчины, чей диагноз стал известен: Вячеслав оформил на него протокол за употребление наркотиков. В скором времени в суде начнут рассматривать документы по делу участкового. Напомним, в марте 2020 года в Тугулымском районном суде Свердловской области были рассекречены ВИЧ-статус и тайна усыновления троих детей. В уральском суде рассекретили ВИЧ-статус и тайну усыновления троих детей

