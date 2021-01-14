Рядом с природным парком «Река Чусовая» сотрудники нашли останки убитого лося

Рядом с природным парком «Река Чусовая» сотрудники нашли останки убитого лося

Сегодня, 15:32ПроисшествияPhoto: группа природный парк "Река Чусовая" во ВКонтакте"
14 января сотрудники природного парка «Река Чусовая» за территорией обнаружили останки убитого лося. Предположительно, его убили браконьеры.

Останки животного находились на участке дороги между населенными поселками Висимо-Укинск и Усть-Утка. Скорее всего, животное вышло за территорию парка, этим и воспользовались браконьеры.

К сожалению, браконьерство носит не регулярный, но частый характер. Мы осуществляли патрулирование, выехали за территорию парка и на дороге обнаружили останки лося,рассказал редакции TagilCity.ru заместитель по охране природного парка «Река Чусовая» Виктор Ребрунов.

Также он пояснил, что на территории самого парка обитают лоси, волки, медведи, лисицы и другие животные. Здесь случаи браконьерства случаются примерно раз в год и не носят массовый характер.

У нас заключен договор на патрулирование территории с ОМОНом, с ЧОП «УГМК». Кроме того парк объезжают представители Департамента животного мира и сотрудники самого парка. Площадь территории составляет 104 гектара,рассказал заместитель по охране.

Ребрунов пояснил, что браконьеры в свою очередь наблюдают за методами работы сотрудников и выбирают подходящий момент для совершения преступления.

Информацию об убитом животном мы передали в полицию Нижнего Тагила, они будут разбираться и искать виновных,сказал Ребрунов.

В полицию сегодня поступило сообщение о найденных останках животного, рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, пояснили в ведомстве.

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