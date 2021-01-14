Стали известны подробности ДТП на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле

По предварительной информации, 14 января в 15.20 водитель автомобиля Honda Accord двигался по улице Фрунзе со стороны перекрестка Серова-Островского в сторону улицы Аганичева. Он не успел затормозить перед автомобилем, который остановился на «красный» и ушел от удара на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Kia, проезжавшим на «желтый».