Стали известны подробности ДТП на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на улице Фрунзе произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации, 14 января в 15.20 водитель автомобиля Honda Accord двигался по улице Фрунзе со стороны перекрестка Серова-Островского в сторону улицы Аганичева. Он не успел затормозить перед автомобилем, который остановился на «красный» и ушел от удара на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Kia, проезжавшим на «желтый». Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. В ДТП никто не пострадал. Отмечается, что 31-летний водитель автомобиля Honda три раза за 2020 год привлекался за нарушение ПДД. 56-летний мужчина, управлявший Kia за тот же период нарушил ПДД один раз. Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Сотрудниками ГИБДД проведен осмотр места происшествия. Участники ДТП были проверены на состояние алкогольного опьянения и оказались трезвыми. По факту происшествия проводится проверка. Напомним, ДТП на Фрунзе в Нижнем Тагиле засняли очевидцы. В Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями на улице Фрунзе

