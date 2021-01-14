Стали известны подробности ДТП на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности ДТП на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:55ПроисшествияPhoto: Пропаганда Отдел ГИБДД
В Нижнем Тагиле на улице Фрунзе произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации, 14 января в 15.20 водитель автомобиля Honda Accord двигался по улице Фрунзе со стороны перекрестка Серова-Островского в сторону улицы Аганичева. Он не успел затормозить перед автомобилем, который остановился на «красный» и ушел от удара на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Kia, проезжавшим на «желтый».

Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. В ДТП никто не пострадал.

Отмечается, что 31-летний водитель автомобиля Honda три раза за 2020 год привлекался за нарушение ПДД. 56-летний мужчина, управлявший Kia за тот же период нарушил ПДД один раз.

Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

Сотрудниками ГИБДД проведен осмотр места происшествия. Участники ДТП были проверены на состояние алкогольного опьянения и оказались трезвыми. По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, ДТП на Фрунзе в Нижнем Тагиле засняли очевидцы.

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