Свердловский автохам Игорь Новоселов отрицает свою вину в пьяной погоне и нападении

Автохам из Екатеринбурга, который прославился в сети по мему «Ты кому сигналишь, дядя?», отрицает свою вину в содеянных преступлениях.

Об этом редакции TagilCity.ru сообщили в ОМВД России по городу Березовскому. Отмечается, что в деле по данным преступлениям насчитывается пять томов. Показания потерпевшей помогли полицейским установить номер автомобиля «Лада приора», а также место проживания водителя и пассажира транспортного средства. На допрос Игорь Новоселов пришел самостоятельно, но в совершенных преступлениях не сознался. Причиной совершения преступления послужило алкогольное опьянение, излишки самоуверенности и чувство безнаказанности,отметили в ведомстве. По мнению Новоселова, он не совершал уголовно-правовое деяние, поскольку это потерпевшие совершили в отношении него противоправные действия. На данный момент екатеринбуржец находится под подпиской о невыезде. Напомним, Игоря Новоселова обвиняют в угрозе убийством, хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества. По версии следствия, вместе с соучастником он напал на двух потерпевших, а также причинил ущерб их автомобилю на сумму около 90 тысяч рублей. Уральскому автохаму Игорю Новоселову грозит срок за пьяную погоню и нападение

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter