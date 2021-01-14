Свердловский автохам Игорь Новоселов отрицает свою вину в пьяной погоне и нападении

Свердловский автохам Игорь Новоселов отрицает свою вину в пьяной погоне и нападении

Сегодня, 22:00ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Автохам из Екатеринбурга, который прославился в сети по мему «Ты кому сигналишь, дядя?», отрицает свою вину в содеянных преступлениях.

Об этом редакции TagilCity.ru сообщили в ОМВД России по городу Березовскому. Отмечается, что в деле по данным преступлениям насчитывается пять томов.

Показания потерпевшей помогли полицейским установить номер автомобиля «Лада приора», а также место проживания водителя и пассажира транспортного средства. На допрос Игорь Новоселов пришел самостоятельно, но в совершенных преступлениях не сознался.

Причиной совершения преступления послужило алкогольное опьянение, излишки самоуверенности и чувство безнаказанности,отметили в ведомстве.

По мнению Новоселова, он не совершал уголовно-правовое деяние, поскольку это потерпевшие совершили в отношении него противоправные действия.

На данный момент екатеринбуржец находится под подпиской о невыезде.

Напомним, Игоря Новоселова обвиняют в угрозе убийством, хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества. По версии следствия, вместе с соучастником он напал на двух потерпевших, а также причинил ущерб их автомобилю на сумму около 90 тысяч рублей.

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