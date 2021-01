В Екатеринбурге из-за замыкания проводки эвакуирована школа на Химмаше

В Екатеринбурге из-за короткого замыкания эвакуировали учеников школы № 86 на Химмаше, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение поступило на пульт оператора в 10.56. В помещении школы № 86 произошло задымление. Причиной стало короткое замыкание на линии электропроводки в спортивном зале на третьем этаже здания. Возгорания не произошло. После происшествия сработала система автоматического оповещения о пожаре. Из здания эвакуировали 60 человек, которые находились в холле на первом этаже. При задымлении никто не пострадал. К месту происшествия были направлены две пожарных машины и семь сотрудников МЧС. Школьные занятия возобновили после проветривания помещений. Напомним, 30 ноября 2020 года в Нижнем Тагиле из-за замыкания электропроводки эвакуировали здание администрации Ленинского района на улице Горошникова. Никто из находившихся в здании не пострадал. Короткое замыкание: в здании районной администрации в Нижнем Тагиле прошла эвакуация

