В Екатеринбурге из-за замыкания проводки эвакуирована школа на Химмаше

В Екатеринбурге из-за замыкания проводки эвакуирована школа на Химмаше

Сегодня, 12:53ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге из-за короткого замыкания эвакуировали учеников школы № 86 на Химмаше, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение поступило на пульт оператора в 10.56. В помещении школы № 86 произошло задымление. Причиной стало короткое замыкание на линии электропроводки в спортивном зале на третьем этаже здания. Возгорания не произошло.

После происшествия сработала система автоматического оповещения о пожаре. Из здания эвакуировали 60 человек, которые находились в холле на первом этаже. При задымлении никто не пострадал.

К месту происшествия были направлены две пожарных машины и семь сотрудников МЧС. Школьные занятия возобновили после проветривания помещений.

Напомним, 30 ноября 2020 года в Нижнем Тагиле из-за замыкания электропроводки эвакуировали здание администрации Ленинского района на улице Горошникова. Никто из находившихся в здании не пострадал.

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