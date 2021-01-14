В Екатеринбурге таксист устроил аварию на ж/д переезде, сбежал и вернулся обратно

В Екатеринбурге таксист устроил аварию на ж/д переезде, сбежал и вернулся обратно

Сегодня, 09:35ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
14 января в Екатеринбурге таксист врезался в барьер на железнодорожном переезде и сбежал с места ДТП.

В Екатеринбурге ночью на улице Норильской автомобиль Renault Logan на полной скорости влетел в барьер на железнодорожном переезде, при этом все шлагбаумы были подняты.

По словам очевидцев, водитель выбрался из машины и сбежал с места ДТП. Однако через полчаса мужчина вернулся и представился водителем автомобиля, рассказала Е1 дежурная по переезду Елена Нестерова. По ее словам, мужчина, который сбежал с места ДТП, был одет по-другому.

Водитель пояснил, что взял машину в аренду, чтобы работать таксистом. Мужчина уснул от усталости, а место аварии покинул в состоянии шока.

В момент ДТП водитель в машине находился один. Предварительно, он не получил травм, потому что сработали подушки безопасности. На место аварии выезжали инспекторы ГИБДД, им предстоит выяснить, кто находился за рулем иномарки во время происшествия.

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