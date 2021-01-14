В Екатеринбурге таксист устроил аварию на ж/д переезде, сбежал и вернулся обратно

По словам очевидцев, водитель выбрался из машины и сбежал с места ДТП. Однако через полчаса мужчина вернулся и представился водителем автомобиля, рассказала Е1 дежурная по переезду Елена Нестерова. По ее словам, мужчина, который сбежал с места ДТП, был одет по-другому.