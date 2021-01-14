В Нижнем Тагиле пожарный выложил видео спасения пенсионерки из загоревшейся квартиры

В Нижнем Тагиле пожарный выложил видео спасения пенсионерки из загоревшейся квартиры

Сегодня, 14:15ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Пожарный из Нижнего Тагила выложил видео спасения пожилой жительницы из квартиры на улице Красноармейской.

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже на площади 10 квадратных метров. Когда приехали спасатели с балкона валил дым. Сотрудник МЧС поднялся по пожарной лестнице, которую подняли от служебного автомобиля.

После того, как было потушено пламя возле балкона была обнаружена пожилая женщина. Пожарный заметил, что она дышит и сотрудники начали немедленную эвакуацию.

Video:YouTube-канал Пожарный Порох

Как предполагает автор канала, она выжила благодаря тому, что подползла к оконному блоку.

Напомним, происшествие случилось вечером 12 января на улице Красноармейская. К месту прибыли три пожарные машины и семь сотрудников МЧС.

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