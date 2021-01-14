В Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями на улице Фрунзе

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями на улице Фрунзе

Сегодня, 16:55ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле столкнулись три автомобиля на улице Фрунзе. На место приехали сотрудники МЧС.

По кадрам видеозаписи видно, что автомобили получили повреждения. На место прибыл пожарный автомобиль и несколько сотрудников МЧС.

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Один из автомобилей откинуло к обочине, два других расположены на трамвайных путях. Вокруг места происшествия множество обломков. Движение транспортных средств не затруднено.

Напомним, 12 января в Нижнем Тагиле произошло ДТП на перекрестке улиц Пархоменко и Газетной. Столкнулись «ВАЗ-2104» и машина «скорой». В результате скорую помощь развернуло на 360 градусов, а ВАЗ-2104 отбросило на тротуар.

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