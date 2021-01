В Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями на улице Фрунзе

В Нижнем Тагиле столкнулись три автомобиля на улице Фрунзе. На место приехали сотрудники МЧС.

По кадрам видеозаписи видно, что автомобили получили повреждения. На место прибыл пожарный автомобиль и несколько сотрудников МЧС. Video: группа «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте» Один из автомобилей откинуло к обочине, два других расположены на трамвайных путях. Вокруг места происшествия множество обломков. Движение транспортных средств не затруднено. Напомним, 12 января в Нижнем Тагиле произошло ДТП на перекрестке улиц Пархоменко и Газетной. Столкнулись «ВАЗ-2104» и машина «скорой». В результате скорую помощь развернуло на 360 градусов, а ВАЗ-2104 отбросило на тротуар. ДТП с машиной скорой помощи в Нижнем Тагиле попало на видео

