11-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе «Екатеринбург-Серов»

11-летний мальчик получил травмы в результате столкновения Daewoo Nexia и грузовика Isuzu на дороге «Екатеринбург-Серов».

ДТП произошло на 186 километре трассы. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на «встречку» Daewoo Nexia. В результате аварии пострадал ребенок, находившийся на заднем сидении легковушки. Серьезных травм удалось избежать благодаря тому, что он был пристегнут ремнем безопасности. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. После осмотра отец, бывший за рулем Nexia, смог забрать сына домой, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Стояли месяц: разрешение на проезд огромных цистерн под Косулино выдала ГИБДД

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