11-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе «Екатеринбург-Серов»

11-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе «Екатеринбург-Серов»
11-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе «Екатеринбург-Серов»
Сегодня, 17:51ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
11-летний мальчик получил травмы в результате столкновения Daewoo Nexia и грузовика Isuzu на дороге «Екатеринбург-Серов».

ДТП произошло на 186 километре трассы. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на «встречку» Daewoo Nexia.

В результате аварии пострадал ребенок, находившийся на заднем сидении легковушки. Серьезных травм удалось избежать благодаря тому, что он был пристегнут ремнем безопасности.

Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. После осмотра отец, бывший за рулем Nexia, смог забрать сына домой, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Материалы по теме:
ребенокдтппострадавший
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы