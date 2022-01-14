Близкие рассказали об убитой в Казахстане многодетной матери из Свердловской области

Девушка переехала в Тараз из Тавды после окончания девятого класса в 2010 году. В Свердловской области у Марии остались мать и брат.
Дети остаются со мной. Маша была светлым человеком, всем хотела помочь и всех понять,написала в социальных сетях свекровь свердловчанки Евгения Ким.
Как рассказывает коллега девушки, работавшая с ней в кофейне «Дискавери», Мария была очень отзывчивым, добрым и честным человеком. Такого же мнения о маме троих детей и знакомый из Свердловской области, сообщает «КП-Екатеринбург».
У неё папа с Казахстана, она уехала после школы к нему. Там училась, закончила учебу с красным дипломом. Там познакомилась со своим мужем,рассказывает житель Тавды.
По словам все того же знакомого, муж бросил Марии где-то за год до трагедии.
Вместе с девушкой погибла и ее коллега. Похоронили Марию в Казахстане.
Напомним, что генконсульство России в Алма-Ате обещала оказать материальную помощь семье убитой свердловчанки.