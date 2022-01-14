Неизвестный в Ельцин-центре испортил застрахованную на 75 млн рублей картину

В одном из музеев Екатеринбурга — Ельцин-центре — в декабре этого года было выставлено полотно Анны Лепорской. Эта художница была ученицей самого Казимира Малевича, основоположника одного из крупнейших направлений абстракционизма, называемого «супрематизм».
Картину, застрахованную на 75 млн рублей, привезли в столицу Среднего Урал из Третьяковской галереи, расположенной в Замоскворечье. А кто-то из посетителей взял и нарисовал двум персонажам глаза. Теперь вандала разыскивают, чтобы наказать административно. Он ведь не уничтожил, а только испортил изображение.
Работа художницы была элементом выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», которая закроется 20 февраля. По словам музейщиков, чернила нарушили слой краски. По этой причине экспонат вернули на реставрацию в Третьяковку, отмечает Ура.Ру.