Неизвестный в Ельцин-центре испортил застрахованную на 75 млн рублей картину

Неизвестный в Ельцин-центре испортил застрахованную на 75 млн рублей картину
Неизвестный в Ельцин-центре испортил застрахованную на 75 млн рублей картину
Сегодня, 10:54ПроисшествияФото: Ельцин-центр
Порчу картины «Три фигуры» ученицы культового художника Казимира Малевича, выставленную в Ельцин-центре Екатеринбурга, заметили случайно. Стоимость реставрации полотна оценивается в 250 тыс рублей.

В одном из музеев Екатеринбурга — Ельцин-центре — в декабре этого года было выставлено полотно Анны Лепорской. Эта художница была ученицей самого Казимира Малевича, основоположника одного из крупнейших направлений абстракционизма, называемого «супрематизм».

Картину, застрахованную на 75 млн рублей, привезли в столицу Среднего Урал из Третьяковской галереи, расположенной в Замоскворечье. А кто-то из посетителей взял и нарисовал двум персонажам глаза. Теперь вандала разыскивают, чтобы наказать административно. Он ведь не уничтожил, а только испортил изображение.

Работа художницы была элементом выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», которая закроется 20 февраля. По словам музейщиков, чернила нарушили слой краски. По этой причине экспонат вернули на реставрацию в Третьяковку, отмечает Ура.Ру.

Сюжеты:
Екатеринбург
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