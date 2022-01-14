Неизвестный в Ельцин-центре испортил застрахованную на 75 млн рублей картину

Картину, застрахованную на 75 млн рублей, привезли в столицу Среднего Урал из Третьяковской галереи, расположенной в Замоскворечье. А кто-то из посетителей взял и нарисовал двум персонажам глаза. Теперь вандала разыскивают, чтобы наказать административно. Он ведь не уничтожил, а только испортил изображение.