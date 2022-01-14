Стали известны подробности ДТП под Кушвой с 11-летним пострадавшим

Стали известны подробности ДТП под Кушвой с 11-летним пострадавшим
Стали известны подробности ДТП под Кушвой с 11-летним пострадавшим
Сегодня, 20:28ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На 184 километре дороги «Екатеринбург-Серов» 14 января, около 14.00, случилось ДТП, в котором оказался травмирован 11-летний мальчик.

Предварительная информация гласит, что 55-летний водитель «Дэу Нексия» ехал в сторону Серова, но выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовой машиной «Судзуки», которой управлял другой 55-летний гражданин. В момент инцидента шел снег, сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Результатом аварии стало то, что был ранен 11-летний сын владельца «Дэу Нексия». Ребенка доставили в ЦГБ Кушвы, но после обследования отпустили домой. Все участники на момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, а мальчик находился на заднем пассажирском сидении.

Водитель «Дэу Нексия» имеет стаж вождения 11 лет. За минувшие два года он ни разу не привлекался за нарушение правил дорожного движения. Мужчина за рулем грузовика имеет стаж 37 лет. В 2021 году был четыре раза замечен за нарушением ПДД.

Фото:пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Напомним, врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Сюжеты:
Кушва
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