В Нижнем Тагиле без вести пропал мужчина в синей дубленке

В Нижнем Тагиле без вести пропал мужчина в синей дубленке

В Нижнем Тагиле без вести пропал мужчина в синей дубленке

Сегодня, 12:15
Происшествия
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
Житель Нижнего Тагила пропал без вести 11 января, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Полиция и волонтеры в Нижнем Тагиле проводят поисково-спасательную операцию. Дело в том, что 11 января на территории города пропал 33-летний мужчина. Зовут его Сергей Замятин. У мужчины есть определенные проблемы со здоровьем, он нуждается в лечении и уходе.

Фото:ЛизаАлерт

Тагильчанин худощавый, среднего роста. У него серо-зелёные глаза, волосы — русые. В последний раз, когда его видели, он был одет в синюю дубленку, чёрные утеплённые штаны, такого же цвета сапоги-дутыши и чёрную шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Замятина, просят обращаться в полицию по телефону: 9(343)597- 62- 21 или звонить в поисковый отряд «Лиза Алерт» по тел: 89043831748.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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