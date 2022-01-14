В Нижнем Тагиле без вести пропал мужчина в синей дубленке

Полиция и волонтеры в Нижнем Тагиле проводят поисково-спасательную операцию. Дело в том, что 11 января на территории города пропал 33-летний мужчина. Зовут его Сергей Замятин. У мужчины есть определенные проблемы со здоровьем, он нуждается в лечении и уходе.
Тагильчанин худощавый, среднего роста. У него серо-зелёные глаза, волосы — русые. В последний раз, когда его видели, он был одет в синюю дубленку, чёрные утеплённые штаны, такого же цвета сапоги-дутыши и чёрную шапку.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Замятина, просят обращаться в полицию по телефону: 9(343)597- 62- 21 или звонить в поисковый отряд «Лиза Алерт» по тел: 89043831748.