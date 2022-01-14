За секс с 14-летним сыном подруги тагильчанке грозит до 10 лет тюрьмы

За секс с 14-летним сыном подруги тагильчанке грозит до 10 лет тюрьмы
За секс с 14-летним сыном подруги тагильчанке грозит до 10 лет тюрьмы
Сегодня, 13:25ПроисшествияФото: 1MI
Фигурантом уголовного дела стала 24-летняя жительница Нижнего Тагила. Она обвиняется в интимной связи с 14-летним сыном своей подруги. Молодая мать в течение трех недель встречалась с подростком в своей квартире.

На момент совершения преступления мальчику было 13 лет. В последний раз женщина с ним виделась в его день рождения. Когда мама мальчика обо всем узнала и сразу подала заявление в полицию. Делом занимается следственный комитет. Обвиняемая уже написала явку с повинной, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Теперь девушке грозит до 10 лет лишения свободы за половое сношение или иные действия с недостигшим 16 лет лицом. Она также имела проблемы с законом ранее. У девушки есть судимость за кражу.

Отмечается, что у обвиняемой есть малолетний сын.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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