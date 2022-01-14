Житель Североуральска покончил с собой в Великом Новгороде

Житель Североуральска покончил с собой в Великом Новгороде
Житель Североуральска покончил с собой в Великом Новгороде
Сегодня, 16:28ПроисшествияФото: 1MI
Житель Североуральска Евгений Брюхов покончил с собой в Великом Новгороде, куда уехал с невестой на заработки.

Трагедия произошла 12 января. В новогодние праздники пара серьезно поругалась и так и не смогла помириться. Тело Евгения его невеста нашла в подъезде общежития птицефабрики, на которой они работали.

У Евгения остался брат Андрей, живущий в Ревде. Сейчас он хочет забрать тело родственника на родину. Как ему сказали в морге Великого Новгорода, сделать это нужно до 17 января, иначе Евгения похоронят за счет государства.

На перевозку тела требуется порядка 110-170 тысяч рублей, которые Андрей сейчас пытается собрать, так как кредит в банке ему не одобрили, сообщает «КП-Екатеринбург». Выехать в Великий Новгород он намерен уже в эти выходные.

Жители Серова организовали сбор средств в поддержку семьи погибшего, но на данный момент удалось собрать лишь 650 рублей.

Материалы по теме:
Североуральсксуицидсбор
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы