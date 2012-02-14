20-летний водитель погиб на серовском тракте (ФОТО)
14 февраля 2012, 14:30Происшествия
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ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье в 7.20 на 155 км трассы Екатеринбург – Серов. Водитель автомобиля Рено, мужчина 1991 года рождения, столкнулся с Волгой, которая двигалась во встречном направлении, и с автомобилем ВАЗ-2112.
Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП. Еговодительский стаж составлял 2 года, сообщили в отделении пропагандынижнетагильской ГИБДД. Водитель Волги получил ушиб предплечья.
По предварительным данным ГИБДД, ДТП произошло из-за несоответствия скорости движения конкретным условиям.
Фото с места ДТП предоставлены отделением пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское»
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