Нива столкнулась с Камазом, у водителя грузовика перелом

Водитель Камаза получил перелом правой лучевой кости. По предварительнымданным, ДТП произошло по причине нарушения п. 13.9 пдд: на перекресткенеравнозначных дорог водитель Нивы, двигавшийся по второстепеннойдороге, не уступил дорогу транспортному средству, приближавшемуся поглавной дороге, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».