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Нива столкнулась с Камазом, у водителя грузовика перелом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нива столкнулась с Камазом, у водителя грузовика перелом

14 февраля 2012, 09:26Происшествия
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