Нива столкнулась с Камазом, у водителя грузовика перелом
14 февраля 2012, 09:26Происшествия
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13 февраля в 10.15 водитель автомобиля ВАЗ-2121, мужчина 1954 года рождения, на перекрестке улиц Байдукова и Джамбула допустил столкновение с автомобилем Камаз, водитель 1960 года рождения.
Водитель Камаза получил перелом правой лучевой кости. По предварительнымданным, ДТП произошло по причине нарушения п. 13.9 пдд: на перекресткенеравнозначных дорог водитель Нивы, двигавшийся по второстепеннойдороге, не уступил дорогу транспортному средству, приближавшемуся поглавной дороге, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».
Нива двигалась по ул. Байдукова со стороны ул.Первая линия в сторонуул.Джамбула, Камаз - по ул. Байдукова со стороны ул. Советская.
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