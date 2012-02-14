Повесился офицер Северного флота, уроженец Нижнего Тагила

Ранее на подводной лодке было зафиксировано еще одно ЧП - 14 января там произошел пожар, никто не пострадал.

В минувшие выходные пыталась покончить с собой еще одна уроженка Нижнего Тагила. В воскресенье в Москве 56-летняя Вера Смолина попыталась сжечь себя перед зданием Дома правительства России, женщину удалось спасти.