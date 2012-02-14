Повесился офицер Северного флота, уроженец Нижнего Тагила
14 февраля 2012, 11:02Происшествия
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Офицер Максим Галкин совершил суидиц на атомной подводной лодке «Гепард» в ночь на 11 февраля. Старший лейтенант повесился на койке на веревочной петле. Предсмертной записки при нем найдено не было, сообщает РИА Новости.
Ранее на подводной лодке было зафиксировано еще одно ЧП - 14 января там произошел пожар, никто не пострадал.
В минувшие выходные пыталась покончить с собой еще одна уроженка Нижнего Тагила. В воскресенье в Москве 56-летняя Вера Смолина попыталась сжечь себя перед зданием Дома правительства России, женщину удалось спасти.
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