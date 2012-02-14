Предприятие «Коксохиммонтаж-Тагил» уклонилось от выплаты налогов на сумму 31 миллион рублей
14 февраля 2012, 11:37Происшествия
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Предприятие Нижнего Тагила «Коксохиммонтаж-Тагил» в период с 2007 по 2009 год недоплатило налогов на общую сумму 31 миллион рублей.
По факту уклонения от налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Как сообщаютв областном Следственном комитете, руководство предприятия заносило в налоговые декларации заведомо ложные суммы, таким образом уклоняясь от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль. Следствие в ближайшее время планирует установить, кто из сотрудников открытого акционерного общества был причастен к преступлению.
По данным пресс-службы СК РФ по Свердловской области
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