Предприятие «Коксохиммонтаж-Тагил» уклонилось от выплаты налогов на сумму 31 миллион рублей

По факту уклонения от налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Как сообщаютв областном Следственном комитете, руководство предприятия заносило в налоговые декларации заведомо ложные суммы, таким образом уклоняясь от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль. Следствие в ближайшее время планирует установить, кто из сотрудников открытого акционерного общества был причастен к преступлению.