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Предприятие «Коксохиммонтаж-Тагил» уклонилось от выплаты налогов на сумму 31 миллион рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприятие «Коксохиммонтаж-Тагил» уклонилось от выплаты налогов на сумму 31 миллион рублей

14 февраля 2012, 11:37Происшествия
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