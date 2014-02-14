260 граммов героина, наркодилерша и наркоманы – на Вагонке убыло

Все началось со звонка в отделение полиции, в котором заверяли, что в доме на улице Пихтовая торгуют наркотиками. За многоэтажкой было установлено наблюдение и вскоре были задержаны двое мужчин 27 и 38 лет.

Их доставили в отделение полиции, где в ходе личного досмотра обнаружили у одного из них героин общей массой 50 граммов. Мужчины согласились «сдать» своего поставщика, которым оказалась 29-летняя наркодилерша. Она также была задержана, а дома у нее нашли еще один пакет с героином на 50 граммов. Правоохранители осмотрели и квартиры задержанных мужчин, где удалось найти еще 120 граммов героина.

В настоящее время каждый фигурант уголовного дела арестован. Общая масса изъятого наркотического вещества более 260 грамм. Ни один из задержанных мужчин нигде не работает, они являются лицами, употребляющими наркотики. Задержанные ранее судимы также за незаконный оборот наркотиков. Они состояли на оперативном учете в подразделении уголовного розыска. Женщина нигде не работает, воспитывает малолетнего ребенка. По какой причине занималась распространением наркотических средств, она не поясняет.

Фото пресс-службы МВД Нижнего Тагила

По словам следователя СО № 2 отдела полиции № 17 капитана юстиции Оксаны Казаковой, возбуждено три уголовных дела: первое за хранение наркотических средств – по части 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации, второе за покушение на сбыт наркотического вещества – с применением статьи 30 по части 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, третье за реализованный сбыт наркотического вещества – по пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.