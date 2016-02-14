На «Лыжне России» в Нижнем Тагиле умер участник соревнований
14 февраля 2016, 13:30ПроисшествияАлександра Логинова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчина упал после старта всего через 7 минут, его не смогли откачать, -- рассказал TagilCity.ru участник соревнований Вячеслав.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным полиции, мужчине было 57 лет. Скорая помощь, дежурившая на месте, не смогла спасти возрастного участника гонки. Сейчас ведется расследование.
Напомним, «Лыжня России» в Нижнем Тагиле поделена на несколько этапов - соревнования в городе проходят с 12 по 20 февраля. В воскресенье забег был на территории лыжной базы в Дзержинском районе.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей