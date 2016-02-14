На «Лыжне России» в Нижнем Тагиле умер участник соревнований

По данным полиции, мужчине было 57 лет. Скорая помощь, дежурившая на месте, не смогла спасти возрастного участника гонки. Сейчас ведется расследование.

Напомним, «Лыжня России» в Нижнем Тагиле поделена на несколько этапов - соревнования в городе проходят с 12 по 20 февраля. В воскресенье забег был на территории лыжной базы в Дзержинском районе.