ДТП с «перевертышем» произошло на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
14 февраля, 18:15ПроисшествияИрина Анисимова
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ДТП с «перевертышем» произошло на Свердловском шоссе около 17:00 в Нижнем Тагиле. Авария случилась недалеко от коллективного сада «Капасиха». Автомобиль ВАЗ-2114 перевернулся и улетел с обочины, второй участник ДТП – автомобиль Hyundai.
Сюжеты: Нижний Тагил
На трассе выставлены аварийные знаки, образовалась пробка. На месте пожарная машина, 2 кареты скорой помощи, экипаж МЧС. Отечественный ВАЗ сильно помят, в перевернутом состоянии он лежит на спуске в лес.
Четырнадцатая лежит на крыше в кювете, Hyundai разбитый на дороге. Много скорых, на обочине, похоже, труп. Но не точно сообщил очевидец ДТП.
На дороге автомобиль Hyundai, у него сильные повреждения капота и левой передней части. Возле опрокинутого за обочину дороги авто стоят очевидцы.
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Получить оперативный комментарий о наличии пострадавших от ГИБДД не удалось.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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