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ДТП с «перевертышем» произошло на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ДТП с «перевертышем» произошло на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

14 февраля, 18:15ПроисшествияИрина Анисимова
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