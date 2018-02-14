ДТП с «перевертышем» произошло на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

На трассе выставлены аварийные знаки, образовалась пробка. На месте пожарная машина, 2 кареты скорой помощи, экипаж МЧС. Отечественный ВАЗ сильно помят, в перевернутом состоянии он лежит на спуске в лес.

Четырнадцатая лежит на крыше в кювете, Hyundai разбитый на дороге. Много скорых, на обочине, похоже, труп. Но не точно сообщил очевидец ДТП.

На дороге автомобиль Hyundai, у него сильные повреждения капота и левой передней части. Возле опрокинутого за обочину дороги авто стоят очевидцы.

Получить оперативный комментарий о наличии пострадавших от ГИБДД не удалось.