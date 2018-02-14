Пропавшая в Салде женщина насмерть замерзла в лесу вместе с собакой
14 февраля, 18:08Происшествия
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52-летняя женщина, которая ушла гулять со своей собакой в Верхней Салде и пропала, была найдена замерзшей насмерть в лесу.
Как сообщили в поисковом отряде, женщина оказалась приезжей – около 1,5 месяцев назад она приехала в Свердловскую область из другого региона. Пропавшая заблудилась во время прогулки в лесу, где и замерзла насмерть.
Тело женщины нашел один из садоводов, рядом с ней лежала мертвая собака. Возможно, женщине во время прогулки стало плохо: у нее было больное сердце, отмечают поисковики.
Она пошла гулять с собакой. Обе погибли пояснили в поисковом отряде «Скорпион».
Напомним, Елена Николаевна ушла из дома вечером 11 февраля. Женщину трое суток разыскивали волонтеры, а также два поисковых отряда: «Прорыв» из Екатеринбурга и тагильский «Скорпион».
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