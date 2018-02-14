Расследование после травмы ребенка в детсаде началось в Березовском
14 февраля, 10:30Происшествия
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Трехлетний мальчик, возвращаясь в детском саду с ЛФК, налетел на дверь, сотрудники детсада не стали вызывать скорую и о полученной травме родителям мальчика сразу не сообщили. После ухудшения зрения мальчика прооперировали в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Мальчика показали врачам только на следующий день после травмы. Врачи обнаружили царапину на роговице, назначили капли, но после ухудшения состояния ребенка пришлось прооперировать.
Родителям мальчика отказали в возбуждении уголовного дела в Березовском по причине отсутствия состава преступления в действиях персонала детского учреждения.
После обращения в областное СУ СКР началось расследование. СК России сообщил, что из-за полученной ребенком травмы в детскому саду города Березовский возбуждены уголовные дела по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и статье 293 УК РФ «Халатность».
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