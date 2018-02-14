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Сбитый иномаркой на светофоре 7-летний екатеринбуржец умер в больнице (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сбитый иномаркой на светофоре 7-летний екатеринбуржец умер в больнице (ВИДЕО)

14 февраля, 09:00Происшествия
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