Сбитый иномаркой на светофоре 7-летний екатеринбуржец умер в больнице (ВИДЕО)
14 февраля, 09:00Происшествия
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В Екатеринбурге умер 7-летний мальчик, который был сбит 17 января на пешеходном переходе на улице Селькоровской.
Сюжеты: Екатеринбург
Виновником ДТП является водитель Mazda. 41-летний мужчина с семилетним стажем вождения признался, что не заметил ребёнка на пешеходном переходе из-за того, что был ослеплён солнцем. Мальчик переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.
Очевидцы рассказали, что на месте, где произошла авария, появился портрет мальчика и цветы.
Информация о смерти ребёнка подтверждена в Горздраве Екатеринбурга, пишет «E1.ru».
Видео: «Комсомольская правда-Урал»
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