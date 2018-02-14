Сбитый иномаркой на светофоре 7-летний екатеринбуржец умер в больнице (ВИДЕО)

Виновником ДТП является водитель Mazda. 41-летний мужчина с семилетним стажем вождения признался, что не заметил ребёнка на пешеходном переходе из-за того, что был ослеплён солнцем. Мальчик переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.