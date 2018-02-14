Сутенёр попадёт под суд за организацию криминального бизнеса в Екатеринбурге

Сообщается, что ранее сутенёр скрывался от полицейских в течение двух лет в Сочи. Следователи уверены, что он активно участвовал в организации нелегального бизнеса. Так, сообщается, что он заставлял женщин, а также несовершеннолетних девушек оказывать услуги сексуального характера в Челябинске и в Екатеринбурге.

Известно, что сутенёр принуждал женщин, используя шантаж, убеждение, а также насилие и ограничение свободы. По данным следствия, в мае 2012 года одна из жертв была изнасилована и убита. Подозреваемый опасался, что она разоблачит его деятельность.

По факту криминального бизнеса в отношении мужчины возбуждены дела по статьям «Организация занятия проституцией», «Вовлечение в занятие проституцией», «Похищение человека», «Насильственные действия сексуального характера», а также «Убийство».

Еще семь членов банды ожидают рассмотрения уголовного дело судом, передаёт «Znak.com».