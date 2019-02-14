20-летний чемпион РФ по прыжкам с парашютом из Нижнего Тагила умер от онкологии
В результате болезни скончался курсант военно-патриотического клуба «Гранит» Нижнего Тагила Максим Поздин. Юноша успел стать чемпионом России по прыжкам с парашютом.
20-летний чемпион России по прыжкам с парашютом Максим Поздин скончался от онкологического заболевания 11 февраля. Тагильчанин занимался в военно-патриотическом клубе «Гранит» из Нижнего Тагила, там же освоил азы парашютного спорта, рассказал TagilCity.ru руководитель организации Дмитрий Сидлецкий.
Буквально недавно у Максима обнаружили злокачественную опухоль. Операция прошла успешно, но метастазы успели распространиться по всему телу. Сначала у парня отказали ноги, потом руки,поделился Сидлецкий.
Максим учился в Строительном техникуме, мечтал после выпуска поступить в военное училище. На региональных и федеральных соревнованиях по парашютному спорту завоевал очень много наград. Помогал работать с подрастающим поколением в «Граните». Прощание с Максимом состоялось в четверг, 14 февраля.