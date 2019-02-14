20-летний чемпион РФ по прыжкам с парашютом из Нижнего Тагила умер от онкологии

20-летний чемпион России по прыжкам с парашютом Максим Поздин скончался от онкологического заболевания 11 февраля. Тагильчанин занимался в военно-патриотическом клубе «Гранит» из Нижнего Тагила, там же освоил азы парашютного спорта, рассказал TagilCity.ru руководитель организации Дмитрий Сидлецкий.

Буквально недавно у Максима обнаружили злокачественную опухоль. Операция прошла успешно, но метастазы успели распространиться по всему телу. Сначала у парня отказали ноги, потом руки,поделился Сидлецкий.