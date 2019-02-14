Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Погибла женщина: взрыв газа произошел в жилом доме в Красноярске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
13ddc545c1a3d5682b5a19028a3709b108edcf54 613+%281%29

Погибла женщина: взрыв газа произошел в жилом доме в Красноярске

Сегодня, 22:05ПроисшествияФото: NGS24.ru
Читайте
также
Шпионаж, плохие родители и благодарные пассажиры: будни таксистов в Нижнем Тагиле
Топ-15: самые крупные банкротства в Свердловской области за 2018 год
Сервис «Городской контроль»: как сделать Нижний Тагил лучше?