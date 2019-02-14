Погибла женщина: взрыв газа произошел в жилом доме в Красноярске
Сегодня, 22:05ПроисшествияФото: NGS24.ru
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14 февраля на улице Кандагарской произошел взрыв бытового газа. 12 жильцов, в том числе двое детей были спасены. Из-под завалов извлекли тело женщины.
Взрыв бытового газа произошел в трехэтажном жилом доме Красноярска. Разрушенными оказались стены на 2-м и 3-м этажах здания. Обрушились три квартиры. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины.
Предварительная версия произошедшего – нарушение техники безопасности при пользовании газовым оборудованием, сообщили СМИ в службе технадзора Красноярска.
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Всего в доме насчитывается 30 квартир, 6 из них разрушены, 10 повреждены, информирует NGS24.RU.
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