Пожар произошел в детском доме в Нижнем Тагиле: организована прокурорская проверка

В Нижнем Тагиле на ул. Красногвардейская, 55 произошел пожар в детском доме.

В момент возгорания почти все дети находились в учебном корпусе. Из спального корпуса оперативно были эвакуированы 17 человек, 11 из которых – дети. Пострадавших нет.

Дознаватели установили, что возгорание произошло в одной из спальных комнат, площадь пожара составила 24 кв.м. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки. Распространению огня способствовала большая горючая загрузка помещений.

В тушении огня были задействованы 9 единиц техники и 26 человек личного состава.

В настоящий момент тушение пожара завершено,сообщили редакции TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.