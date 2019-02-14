Пожар произошел в детском доме в Нижнем Тагиле: организована прокурорская проверка
Пожар произошел в спальном корпусе детского дома в Нижнем Тагиле. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание. Организована прокурорская проверка.
В Нижнем Тагиле на ул. Красногвардейская, 55 произошел пожар в детском доме.
В момент возгорания почти все дети находились в учебном корпусе. Из спального корпуса оперативно были эвакуированы 17 человек, 11 из которых – дети. Пострадавших нет.
Дознаватели установили, что возгорание произошло в одной из спальных комнат, площадь пожара составила 24 кв.м. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки. Распространению огня способствовала большая горючая загрузка помещений.
В тушении огня были задействованы 9 единиц техники и 26 человек личного состава.
В настоящий момент тушение пожара завершено,сообщили редакции TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.
Прокуратура Тагилстроевского района НИжнего Тагила проведет проверку, в ходе которой будут установлены причины пожара, а также условия, которые могли этому способствовать. Также на предмет соблюдения правил пожарной безопасности будут проверены должностные и ответственные лица.