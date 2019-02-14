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Пожар произошел в детском доме в Нижнем Тагиле: организована прокурорская проверка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар произошел в детском доме в Нижнем Тагиле: организована прокурорская проверка

Сегодня, 13:16ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
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