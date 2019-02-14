Житель Карпинска получил 13 лет колонии за сбыт наркотиков
Сегодня, 19:37ПроисшествияФото: pixabay.com
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30-летний житель Карпинска приговорен к 13 годам ИК строгого режима. Мужчина вступил в сговор с поставщиком запрещенных веществ и сбывал «закладки» в районах города.
С июня 2017 по январь 2018 года житель Карпинска сотрудничал с неустановленным лицом в интернете. Злоумышленник забирал из мест, указанных сообщником, товар, фасовал его и прятал в качестве «закладок» в разных районах города. Тайники мужчина фотографировал и выкладывал изображения на фото-хостинг. Ссылку на фото обвиняемый отправлял своему сообщнику, за что и получал денежные вознаграждения.
Правоохранительные органы изъяли у подсудимого 35 граммов запрещенных веществ.
Карпинский горсуд в ходе разбирательства признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 13 лет ИК строго режима, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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