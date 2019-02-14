Житель Карпинска получил 13 лет колонии за сбыт наркотиков

С июня 2017 по январь 2018 года житель Карпинска сотрудничал с неустановленным лицом в интернете. Злоумышленник забирал из мест, указанных сообщником, товар, фасовал его и прятал в качестве «закладок» в разных районах города. Тайники мужчина фотографировал и выкладывал изображения на фото-хостинг. Ссылку на фото обвиняемый отправлял своему сообщнику, за что и получал денежные вознаграждения.