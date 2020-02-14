На Урале главврача детской больницы осудят за получение взятки более 3 млн рублей

Руководителя обвиняют в получении крупной взятки, а также в использовании поддельного больничного листа, чтобы скрыть прогулы.

По версии следствия, с осени 2014 года по весну 2015 года главный врач получил взятку в сумме три миллиона 780 тысяч рублей за содействие в подписании договоров с частной компанией на поставку магнитно-резонансных и компьютерных томографов, специализированной медицинской мебели.

Согласно материалам уголовного дела, в конце января 2019 года обвиняемый сдал в бухгалтерию ДГБ больничный, чтобы скрыть прогулы с 15 по 24 января 2020 года и получить пособие по временной нетрудоспособности. Следователи полагают, что руководитель не был на лечении, так как на прием он не записывался, а значит, законно получить больничный не мог.