На Урале накрыли банду, продававшую наркотики в трубочках для коктейлей

По предварительным данным, преступную группу организовал 26-летний молодой человек, который вовлек в незаконную деятельность еще нескольких человек. Один из них через интернет координировал «закладчиков», второй осуществлял фасовку наркотиков и передачу их через тайники, двое других делали «закладки».

Для вербовки участников использовались мессенжеры Jabber, Тelegram и социальная сеть «ВКонтакте». Сбыт производных наркотических средств осуществлялся через сайт, на котором была размещена информация о созданном интернет-магазине, где любители употребить запрещенные препараты могли ознакомиться с их наименованием и весом. Денежные средства от незаконного сбыта наркотических средств поступали на счета электронных кошельков, находившихся в пользовании организатора и оператора группы, которыми они оплачивали незаконную деятельность остальных участников. Отличительной чертой данного интернет-магазина являлась специфичность упаковки. Криминальный товар фасовался в разноцветные трубочки для коктейлей,рассказал Валерий Горелых.

В ходе обысков квартирах и автомобилях задержанных полицейские изъяли более килограмма наркотиков, при фасовке которых могло быть получено 2,5 тысячи доз.

Оборот денежных средств преступной группы за время ее деятельности составил 12 млн рублей. Органы внутренних дел наложили арест на 350 тысяч рублей, 351 доллар и пять турецких лир, которые обвиняемых получили за продажу наркотиков.