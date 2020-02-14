В Туринске трехлетний ребенок в бане опрокинул на себя чан с кипятком
Сегодня, 09:04ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбург из Туринска вертолетом санавиации доставлен трехлетний мальчик, опрокинувший на себя в бане чан с кипятком, пишет портал Е1.
Как рассказала мама пострадавшего, дети играли в бане, мальчик поскользнулся, вылил на себя кипяток и не смог подняться. Ребенок получил термический ожог 60% тела. Мальчика ввели в состояние медикаментозной комы, он находится на искусственной вентиляции легких.
Пострадал также старший брат мальчика, он обжег ногу. Однако травма не серьезная, госпитализация не потребовалась.
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