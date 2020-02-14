В Туринске трехлетний ребенок в бане опрокинул на себя чан с кипятком

Как рассказала мама пострадавшего, дети играли в бане, мальчик поскользнулся, вылил на себя кипяток и не смог подняться. Ребенок получил термический ожог 60% тела. Мальчика ввели в состояние медикаментозной комы, он находится на искусственной вентиляции легких.