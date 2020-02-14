Житель Подмосковья задержан за перевод ИГИЛ 25 миллионов рублей

По версии спецслужб, задержанный состоял в законспирированной группе, которая собирала и переправляла деньги на нужды ИГИЛ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 млн рублей,рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Деятельность группы, финансировавшей террористов, была пресечена совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД. При обыске у мужчины изъяли документы и другие предметы, подтверждающие его противоправную деятельность, отмечают в ФСБ.