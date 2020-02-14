Житель Подмосковья задержан за перевод ИГИЛ 25 миллионов рублей
Сегодня, 17:16ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в сборе денежных средств для запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», сообщает ТАСС.
По версии спецслужб, задержанный состоял в законспирированной группе, которая собирала и переправляла деньги на нужды ИГИЛ.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 млн рублей,рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Деятельность группы, финансировавшей террористов, была пресечена совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД. При обыске у мужчины изъяли документы и другие предметы, подтверждающие его противоправную деятельность, отмечают в ФСБ.
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».
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