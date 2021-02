На Урале задержан возможный убийца пропавшего четыре года назад Кирилла Смирнова

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве 22-летнего Кирилла Смирнова, которого считали пропавшим без вести.

Тело уральца нашли в Карпинске, об этом сообщалось 12 февраля. Смирнов пропал летом 2016 года. Его поисками занимались отряды, добровольцы и правоохранители. Мать пропавшего обращалась для помощи в телепередачу «Жди меня». В конце лета 2020 года было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия были установлены лица, которые последними видели Смирнова живым. Один из них признался в убийстве и сообщил, где закопано тела. В настоящий момент проводится экспертиза с целью идентификации найденных останков. Как рассказал знакомый с ситуацией источник, в ночь пропажи подозреваемый с друзьями приехали к Смирнову и начали требовать денежные средства. Затем насильно затолкали его в багажник, отвезли в лес и начали избивать. Один из ударов оказался смертельным. Тело закопали и скрылись с места преступления. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье 105 УК РФ (Убийство). Напомним, 4 февраля сообщалось о заведенном в Асбесте уголовном деле в отношении 33-летнего мужчины. Он забил товарища ножкой от стула, а затем спрятал тело в сугроб. На Урале рыбак забил товарища ножкой от стула и спрятал тело в сугроб

