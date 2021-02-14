На Урале задержан возможный убийца пропавшего четыре года назад Кирилла Смирнова

Тело уральца нашли в Карпинске, об этом сообщалось 12 февраля. Смирнов пропал летом 2016 года. Его поисками занимались отряды, добровольцы и правоохранители. Мать пропавшего обращалась для помощи в телепередачу «Жди меня».
В конце лета 2020 года было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия были установлены лица, которые последними видели Смирнова живым. Один из них признался в убийстве и сообщил, где закопано тела. В настоящий момент проводится экспертиза с целью идентификации найденных останков.
Как рассказал знакомый с ситуацией источник, в ночь пропажи подозреваемый с друзьями приехали к Смирнову и начали требовать денежные средства. Затем насильно затолкали его в багажник, отвезли в лес и начали избивать. Один из ударов оказался смертельным. Тело закопали и скрылись с места преступления.
Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье 105 УК РФ (Убийство).
Напомним, 4 февраля сообщалось о заведенном в Асбесте уголовном деле в отношении 33-летнего мужчины. Он забил товарища ножкой от стула, а затем спрятал тело в сугроб.