На Урале задержан возможный убийца пропавшего четыре года назад Кирилла Смирнова

Как рассказал знакомый с ситуацией источник, в ночь пропажи подозреваемый с друзьями приехали к Смирнову и начали требовать денежные средства. Затем насильно затолкали его в багажник, отвезли в лес и начали избивать. Один из ударов оказался смертельным. Тело закопали и скрылись с места преступления.