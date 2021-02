Пропавший в Екатеринбурге журналист «Крик-ТВ» нашелся в пригороде

Под Екатеринбургом был найден журналист «Крик-ТВ» Алексей Кузнецов, пропавший 11 февраля.

Благодаря публикациям в СМИ журналиста нашли в пригороде Екатеринбурга, сообщается в Telegram-канале KRIKNEWS. Отмечается, что Алексей Кузнецов жив и здоров, такую информацию он передал через знакомых. Однако журналист добавил, что у него неприятности. В чем или с кем возникли проблемы у Кузнецова не сообщается. Напомним, 13 февраля сообщалось об исчезновении ведущего программы «Правда жизни» и «Резонанс» Алексея Кузнецова. Он вышел с работы и сел в неизвестную машину, а затем перестал выходить на связь. Его супруга планировала написать заявление в полицию. В Екатеринбурге пропал журналист «Крик-ТВ» Алексей Кузнецов

