В возрасте 85 лет скончался обладатель множества наград по тяжелой атлетике Юрий Власов.

Его дочь рассказала, что смерть наступила неожиданно. Юрий Власов не страдал от каких-либо заболеваний. У него не было коронавирусной инфекции, пишет ТАСС. Спортсмен четыре раза побеждал на чемпионатах мира, шесть раз на континентальных соревнованиях, получил серебро олимпийских игр в 1964 году. На счету Юрий Власова несколько мировых рекордов. Имеет ряд наград, среди которых — ордены Ленина и Трудового красного знамени.

