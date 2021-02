В Екатеринбурге днем в подъезде многоквартирного жилого дома мужчина напал на девушку и изнасиловал.

Происшествие случилось 13 февраля в подъезде пятиэтажного дома на улице Мельникова. Потерпевшая обратилась в полицию и написала заявление. По словам жертвы, нападавшему было около 25 лет, среднего роста. Он был в зеленую куртку с надписью, худой, славянской внешности, пишет E1. Напомним, 11 февраля стало известно об аресте мужчины в Нижнем Тагиле. Его подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Мужчина помещен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В Нижнем Тагиле местный житель подозревается в изнасиловании 13-летней девочки

