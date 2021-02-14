В Кольцово экстренно приземлился самолет авиакомпании Red Wings

В Кольцово экстренно приземлился самолет авиакомпании Red Wings

Сегодня, 14:49ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Кольцово вынужденную посадку совершил самолет Superjet 100, вылетевший из Екатеринбурга в Уфу.

Происшествие случилось 14 февраля около 13.10. По предварительной информации, во время набора высоты среагировал детектор засорения топливного фильтра. Командир борта принял решение вернуться в аэропорт, пишет E1.

На борту самолета находились 99 пассажиров и четыре члена экипажа. К месту посадки были направлены следователи и криминалисты. Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры проверяют не были ли нарушены права пассажиров.

Напомним, 30 января совершил аварийную посадку самолет Boeing-787-8 Dreamliner, направлявшийся из Сеула в Варшаву. Одному из пассажиров стало плохо, его сняли с рейса, затем судно продолжило полет.

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