Босые и полуголые: многодетная мать бросила детей в лесу в Новой Москве

В Москве трое детей оказались в реанимации из-за того, что 33-летняя мать привезла их в лес и оставила раздетыми на морозе.

Инцидент произошел 11 февраля, вечером. Многодетная мать привезла детей в лес на территории Новой Москвы, где раздела их и оставила на холоде, сообщает «Интерфакс». О случившемся сотрудникам правоохранительных органов рассказал очевидец произошедшего. В результате дети, получившие различные степени обморожения, были доставлены в детскую городскую больницу. Их мать, по словам представителя столичного главка Следственного комитета Юлии Ивановой, полицейские задержали в Москве. Как выяснилось, в подмосковье женщина проживала с начала января 2021 года. Семья считалась благополучной. На данный момент состояние младшей девочки врачи оценивают как хорошее, средний мальчик также идет на поправку. Удалось поговорить со старшим. Ему досталось больше всех, ведь он шел босиком. Ножки предстоит лечить серьезно, врачи дают осторожные прогнозы,рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии).

