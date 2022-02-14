Более 20 машин попали в ДТП на подъезде к Екатеринбургу на Серовском тракте

Более 20 машин попали в ДТП на подъезде к Екатеринбургу на Серовском тракте
Более 20 машин попали в ДТП на подъезде к Екатеринбургу на Серовском тракте
Сегодня, 12:05ПроисшествияФото: 1MI

В массовом ДТП под Екатеринбургом повреждено более 20 автомобилей

Столкновение более чем 20 автомобилей произошло под Екатеринбургом 14 февраля.

На Серовском тракте, напротив заправки «Газпрома», работают бригады скорой помощи. Медики спешно госпитализируют раненых в массовой дорожной аварии.

Инцидент произошел утром в условиях снегопада. Из-за этого в кучу смешало более 20 машин, в том числе грузовые, сообщает Е1.

Проезд по участку Серовского тракта на подъезде к свердловской столице затруднен. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Еще одна массовая авария произошла под Екатеринбургом 12 февраля. Тогда на въезде в город столкнулись 14 автомобилей. Некоторые из них в результате ДТП получили множественные повреждения.

Сюжеты:
Екатеринбург
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