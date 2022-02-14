Более 20 машин попали в ДТП на подъезде к Екатеринбургу на Серовском тракте

На Серовском тракте, напротив заправки «Газпрома», работают бригады скорой помощи. Медики спешно госпитализируют раненых в массовой дорожной аварии.
Инцидент произошел утром в условиях снегопада. Из-за этого в кучу смешало более 20 машин, в том числе грузовые, сообщает Е1.
Проезд по участку Серовского тракта на подъезде к свердловской столице затруднен. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
Еще одна массовая авария произошла под Екатеринбургом 12 февраля. Тогда на въезде в город столкнулись 14 автомобилей. Некоторые из них в результате ДТП получили множественные повреждения.