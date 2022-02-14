Экс-глава ГИБДД Тагила Анатолий Чернов получил два года колонии-поселения

Тагилстроевский райсуд вынес решение по делу бывшего начальника госавтоинспекции Нижнего Тагила Анатолия Чернова и его троих подчиненных. Обвиняемые по делу о превышении должностных полномочий получили 4 года лишения свободы на четверых.

Приговор огласили в понедельник, 14 февраля. Судья Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила приговорила экс-руководители местного ГИБДД Анатолия Чернова к 2 годам, командира взвода Сергея Петухова — к 10 месяцам колонии-поселения. Чернов не сможет два года занимать посты в правоохранительных органах, Петухов — 1 год и 10 месяцев. Два бывших госавтоинспектора, которые проходили обвиняемыми по этому же делу — Денис Холстинин и Константин Бабушкин — получили каждый 9 месяцев лишения свободы. Обоим запретили занимать посты связанные с работой в силовых структурах на срок 1 год и 9 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, у бывших правоохранителей есть время на его обжалование. Уголовное дело за превышение должностных полномочий экс-начальником ГИБДД Нижнего Тагила Анатолием Черновым и тремя его подчиненными было заведено в 2020 году. Бывшие силовики не привлекли к ответственности за пьяную езду сына депутата Нижнетагильской гордумы Игоря Базилевича. Экс-глава ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов выступил в суде с последним словом Базилевич, желая избежать привлечения к административной ответственности, позвонил своему отцу, который позволял оказать влияние на сотрудников ГИБДД, и сообщил о своем задержании. Базилевич старший позвонил начальнику полиции Абдулкадырову, с которым у него были доверительные отношения. Он попросил Абдулкадырова выяснить обстоятельства задержания сына сотрудниками полиции. Выполняя просьбу, Абдулкадыров позвонил Чернову, которому дал приказ-распоряжение выяснить обстоятельства задержания Базилевича, сообщив, что задержанный является сыном высокопоставленного должностного лица,рассказала судья на оглашении приговора. По мнению суда, Анатолий Чернов знал, что сотрудники подразделения должны составить административный протокол и отстранить водителя от управления транспортным средством. Однако Чернов поручил подчиненными освободить Базилевича от административной ответственности и вернуть ему автомобиль. Судья Тагилстроевского райсуда на оглашении приговора сообщила, что действия сотрудников ГИБДД Чернова, Петухова и Холстинина повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан на право на безопасность дорожного движения, а сын депутата Гордумы Нижнего Тагила воспользовался положением своего отца: Поскольку Базилевич был лишен прав заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами 27 августа 2018 года за совершение аварии, повлекшей смерть человека, он представлял опасность для общества и государства и угрозу для всех участников дорожного движения. Базилевич воспользовался высокопоставленным положением своего отца, который является заместителем председателя Нижнетагильской городской думы. Слушания по делу периодически откладывались из-за неявки свидетелей и занятости суда. Гособвинитель запросил для Анатолия Чернова 2,5 года лишения свободы с дисквалификацией на 2 года, а трем его подчиненным — по 1 году колонии-поселения каждому, а также запрет на работу в правоохранительных органах в течение двух лет.

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