Один человек погиб и двое получили травмы в лобовом ДТП в Екатеринбурге

Дорожная авария произошла на улице Лучистой. На выезде из Солнечного на Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу столкнулись BMW и Chevrolet.
Удар был лобовым, пострадали три человека. Один из них погиб. Очевидцы трагедии вызвали на место скорую помощь, сотрудников ГИБДД, спасателей.
В настоящее время детали произошедшего устанавливаются. Ликвидация последствий ДТП продолжается, пишет Е1 со ссылкой на одного из свидетелей.
12 февраля на въезде в Екатеринбург произошло сразу несколько дорожных аварий. Участником одной из них стал водитель автомобиля марки «ВАЗ». На Химмаше он допустил столкновение с автоцистерной и был госпиталилизирован в больницу.