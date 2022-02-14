Один человек погиб и двое получили травмы в лобовом ДТП в Екатеринбурге

Один человек погиб и двое получили травмы в лобовом ДТП в Екатеринбурге
Один человек погиб и двое получили травмы в лобовом ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 08:48ПроисшествияФото: 1MI

Три человека пострадали в лобовом ДТП в Екатеринбурге

В районе кольцевой автомобильной дороги Екатеринбурга 14 февраля произошло смертельное ДТП.

Дорожная авария произошла на улице Лучистой. На выезде из Солнечного на Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу столкнулись BMW и Chevrolet.

Удар был лобовым, пострадали три человека. Один из них погиб. Очевидцы трагедии вызвали на место скорую помощь, сотрудников ГИБДД, спасателей.

В настоящее время детали произошедшего устанавливаются. Ликвидация последствий ДТП продолжается, пишет Е1 со ссылкой на одного из свидетелей.

12 февраля на въезде в Екатеринбург произошло сразу несколько дорожных аварий. Участником одной из них стал водитель автомобиля марки «ВАЗ». На Химмаше он допустил столкновение с автоцистерной и был госпиталилизирован в больницу.

Сюжеты:
Екатеринбург
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