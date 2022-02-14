Пенсионерка попала под колеса иномарки на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Пенсионерка попала под колеса иномарки на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
Пенсионерка попала под колеса иномарки на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:08ПроисшествияФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
Водитель Toyota Auris сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 38 на улице Добролюбова в Нижнем Тагиле.

ДТП произошло около 12.00 14 февраля. 50-летний водитель японской иномарки двигался в сторону Ленинградского проспекта и сбил на «пешеходнике» 68-летнюю тагильчанку. В результате ДТП пенсионерка получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб ног. Сейчас ей оказывают помощь в ЦГБ № 1.

Водитель Toyota имеет водительский стаж десять лет и был трезв за рулем. 50-летний мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что не увидел женщину на переходе и резко затормозил только после непосредственного контакта с пешеходом. В отношении водителя составлен административный протокол. Окончательная причина ДТП устанавливается, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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