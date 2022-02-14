Пенсионерка попала под колеса иномарки на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Водитель Toyota имеет водительский стаж десять лет и был трезв за рулем. 50-летний мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что не увидел женщину на переходе и резко затормозил только после непосредственного контакта с пешеходом. В отношении водителя составлен административный протокол. Окончательная причина ДТП устанавливается, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.