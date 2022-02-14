Пьяный житель Екатеринбурга пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Пьяный житель Екатеринбурга пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
Пьяный житель Екатеринбурга пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
Сегодня, 17:39ПроисшествияФото: 1MI

Пьяный водитель из Екатеринбурга пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Уголовное дело возбуждено в отношении 41-летнего екатеринбуржца, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. Водителя подозревают в покушении на дачу взятки.

Сотрудники ГИБДД 6 февраля остановили свердловчанина на автотрассе Екатеринбург-Серов. У автовладельца были признаки алкогольного опьянения. На следующий день он пытался дать взятку сотруднику МО МВД России «Невянский». Гражданин предложил 100 тысяч рублей и попросил не привлекать его к ответственности.

Командир взвода ДПС от денег отказался, и взяткодателя задержали. Руководитель пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых заявил, что в течение минувшего года следователи открыли 80 уголовных производств по фактам взяточничества и покушения на дачу взяток.

Материалы по теме:
ГИБДДвзяткаМВД
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы