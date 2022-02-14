Пьяный житель Екатеринбурга пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Сотрудники ГИБДД 6 февраля остановили свердловчанина на автотрассе Екатеринбург-Серов. У автовладельца были признаки алкогольного опьянения. На следующий день он пытался дать взятку сотруднику МО МВД России «Невянский». Гражданин предложил 100 тысяч рублей и попросил не привлекать его к ответственности.