Тагильчанин отсудил у «Юпитер-НТ» 600 тысяч за травмы позвоночника и головы

«Юпитер-НТ» выплатит пострадавшему 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального суда.
ЧП произошло в 2018 году. Серьезные травмы позвоночника и головы были получены подсобником, работавшим на стройплощадке на Уральском проезде. Тагильчанин перенес не одну операцию и на 60% лишился работоспособности. Мужчине дали третью группу инвалидности.
В акте о травмах на производстве причиной несчастного случая назвали неудовлетворительную организацию работ. Руководство «Юпитера-НТ» материальную помощь пострадавшему не оказало.