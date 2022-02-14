Тагильчанин отсудил у «Юпитер-НТ» 600 тысяч за травмы позвоночника и головы

Тагильчанин отсудил у «Юпитер-НТ» 600 тысяч за травмы позвоночника и головы
Тагильчанин отсудил у «Юпитер-НТ» 600 тысяч за травмы позвоночника и головы
Сегодня, 14:53ПроисшествияФото: 1MI

Тагильчанин отсудил у «Юпитер-НТ» 600 тысяч рублей за травмы

Житель Свердловской области получит от компании «Юпитер-НТ» компенсацию вреда за полученные на производственные травмы.

«Юпитер-НТ» выплатит пострадавшему 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального суда.

ЧП произошло в 2018 году. Серьезные травмы позвоночника и головы были получены подсобником, работавшим на стройплощадке на Уральском проезде. Тагильчанин перенес не одну операцию и на 60% лишился работоспособности. Мужчине дали третью группу инвалидности.

В акте о травмах на производстве причиной несчастного случая назвали неудовлетворительную организацию работ. Руководство «Юпитера-НТ» материальную помощь пострадавшему не оказало.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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