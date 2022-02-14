Тагильчанин отсудил у «Юпитер-НТ» 600 тысяч за травмы позвоночника и головы

ЧП произошло в 2018 году. Серьезные травмы позвоночника и головы были получены подсобником, работавшим на стройплощадке на Уральском проезде. Тагильчанин перенес не одну операцию и на 60% лишился работоспособности. Мужчине дали третью группу инвалидности.