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Главная версия взрыва на «Восточном» — короткое замыкание (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главная версия взрыва на «Восточном» — короткое замыкание (ВИДЕО)

14 марта 2012, 09:07ПроисшествияОльга
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