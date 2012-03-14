Главная версия взрыва на «Восточном» — короткое замыкание (ВИДЕО)
14 марта 2012, 09:07ПроисшествияОльга
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Напомним, накануне в 8.50 утра поступило сообщение о взрыве в торговом центре «Восточный» на Восточном шоссе.
Прибывшие на место экстренные службы обнаружили, что взорваласькотельная в складских помещениях, которые расположены в 80-ти метрах отсамого торгового центра. Площадь склада – 2000 квадратных метров, вцентре его находится котельная с тремя котлами. Оборудованию всего 1,5года рассказал нам начальник нижнетагильского управления МВД АлексейУмывалкин.
Но, судя по всему, произошла утечка газа, который взорвался от короткогозамыкания. Людей в помещении в этот момент не было, никто не пострадал.Ущерб тоже незначительный – разрушена одна стена, дверь и окно.
Оперативная съёмка предоставлена ИА «Все новости» пресс-службой ММУ МВД«Нижнетагильское». Комментируют начальник ММУ МВД «Нижнетагильское»Алексей Умывалкин и оперативный дежурный Пётр Рудаков
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