Главная версия взрыва на «Восточном» — короткое замыкание (ВИДЕО)

Прибывшие на место экстренные службы обнаружили, что взорваласькотельная в складских помещениях, которые расположены в 80-ти метрах отсамого торгового центра. Площадь склада – 2000 квадратных метров, вцентре его находится котельная с тремя котлами. Оборудованию всего 1,5года рассказал нам начальник нижнетагильского управления МВД АлексейУмывалкин.

Но, судя по всему, произошла утечка газа, который взорвался от короткогозамыкания. Людей в помещении в этот момент не было, никто не пострадал.Ущерб тоже незначительный – разрушена одна стена, дверь и окно.