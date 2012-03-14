На трассе «Верхняя Тура – Качканар» разбились двое жителей Нижнего Тагила (фото)
14 марта 2012, 13:03Происшествия
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7 марта на двенадцатом километре трассы «Верхняя Тура - Качканар» произошла авария, в которой погибли двое тагильчан.
Один из погибших, водитель двенадцатой модели ВАЗа, не справился с управлением и выехал на «встречку». По ней в этот момент двигался рейсовый автобус. В результате лобового столкновения водитель и пассажир ВАЗа погибли.
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