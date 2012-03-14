В очередной раз школьник, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колеса
14 марта 2012, 11:11Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
«Фольксваген – Пассат» по ул.Гвардейская, напротив дома №12 допустил наезд на школьника, который переходил дорогу не по «зебре». ДТП произошло 13 марта в 13.30.
5- классник с сотрясением головного мозга оставлен под наблюдением вДЦГБ №3, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России«Нижнетагильское».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей