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В очередной раз школьник, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колеса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В очередной раз школьник, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колеса

14 марта 2012, 11:11Происшествия
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