Вор проник в дом к женщине через… туалет
14 марта 2012, 15:45ПроисшествияОльга
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Кража произошла в Краснополье. Там мужчина, недавно вышедший из мест лишения свободы, где он отбывал срок тоже за кражу, залез в дом к пенсионерке и утащил сотовый телефон и продукты. Причем, как отметили в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, вор попал в дом, сломав крышу туалета.
Злоумышленника вычислил местный участковый Александр Брехов. Как толькоженщина обратилась в полицию с заявлением о краже, участковый сталпроверять всех, кто состоит у него на учете, и вычислил вора. Онзадержан. Телефон к тому времени мужчина уже пропил. Но показал, комупродал. У покупателя сотовый изъяли и вернули владелице.
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