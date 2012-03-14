Вор проник в дом к женщине через… туалет

Злоумышленника вычислил местный участковый Александр Брехов. Как толькоженщина обратилась в полицию с заявлением о краже, участковый сталпроверять всех, кто состоит у него на учете, и вычислил вора. Онзадержан. Телефон к тому времени мужчина уже пропил. Но показал, комупродал. У покупателя сотовый изъяли и вернули владелице.